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12:36

После выявления крупных хищений Дрозденко поручил проверить бюджет Выборгского района

фото ЗакС политика После выявления крупных хищений Дрозденко поручил проверить бюджет Выборгского района

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко дал указание региональному комитету финансов изучить расходование бюджета Выборгского района, где председателя локального комфина Александра Болучевского арестовали в рамках дела о многомиллионных хищениях, передает "Интерфакс".

"Поручаю провести проверку бюджета Выборгского района начиная с 2015 года", - наказал Дрозденко главе комитета финансов региона Роману Маркову.

В ответ Марков подчеркнул, что вверенное ему ведомство будет совершенствовать систему исполнения бюджета и финансового контроля, в том числе в муниципалитетах.

"По всем муниципалитетам будет проведен мониторинг", - пообещал чиновник, добавив, что областному бюджету ущерб причинен не был.

Болучевского арестовали 14 сентября в Выборге. По версии СК, будучи главой комфина Выборгского района он отчитался о якобы выполненных в 2019 году работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в Выборге, которые в действительности не выполнялись. Якобы на эти работы он перевел из бюджета более 700 млн рублей на счета подконтрольных юрлиц.

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12:36 После выявления крупных хищений Дрозденко поручил проверить бюджет Выборгского района

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