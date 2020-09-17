При составлении меню в школьных столовых будут учитывать религиозные аспекты

Российских школьников ожидают новые стандарты, с учетом которых будет составляться меню в школьных столовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун. Принципиальное новшество состоит в том, что организаторы горячего питания будут исходить из религиозного и национального бэкграунда тех или иных учащихся.

Помимо этого, специальное, индивидуальное меню ожидает детей, имеющих хронические заболевания. В его составлении действенное участие будет принимать лечащий врач. Сами новые нормативы уже имеют законченный вид и в настоящее время проходят экспертное обсуждение.

Напомним, что в январском послании к Федеральному собранию, в ходе которого впервые были анонсированы поправки в Конституцию, президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить учеников младших классов бесплатными горячими обедами. Накануне, 16 сентября, петербургский депутат Евгений Никольский лично удостоверился в том, что в школах Красносельского района этот пункт путинских поручений реализуется успешно.

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