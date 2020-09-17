ЦПК: Чаще всех прогуливают заседания Госдумы депутаты-единороссы

В Центре политической конъюнктуры (ЦПК) представили новый доклад, посвященный депутатам Государственной думы, которые наиболее чаще остальных прогуливают пленарные заседания: так, в топ-10 вошло сразу 8 представителей "Единой России".

Согласно исследованию, самый главный прогульщик - депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, проигнорировавший 95% заседаний. Вторая позиция у единоросса Ларисы Шойгу, которая пропустила 83% заседаний, "бронза" - также у члена ЕР Виктора Игнатова (81%).

В числе других парламентариев-"лентяев" - Юрий Мищеряков из ЕР (81% пропущенных заседаний), Андреяй Палкин (ЕР, 79,06% пропущенных заседаний), Светлана Савицкая (КПРФ, 78,47% пропущенных заседаний), Петр Пимашков (ЕР, 77% пропущенных заседаний), Андрей Барышев (ЕР, 76,76% пропущенных заседаний), Григорий Балыхин (ЕР, 74,24% пропущенных заседаний) и Лидия Антонова (ЕР, 74,06% пропущенных заседаний).

"Чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), на втором месте - Карачаево-Черкесская республика (58,44%), на третьем - Тамбовская область (55,27%)", - добавили также в ЦПК.