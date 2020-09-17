В Кремле не обсуждают усиления "антивирусных" мер на фоне роста COVID-динамики

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента пока что не обсуждается возможность усиления "антивирусных" мер ввиду роста динамики распространения COVID-19, передает "Интерфакс".

Как пояснил Песков, это связано с тем, что в регионах уже налажена самостоятельная работа локальных минздравов, поэтому нужды в том, чтобы их работа координировалась федеральным центром, пока нет.

"Потому что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась. Она осуществлялась под строгим контролем и при координации с правительственным штабом. В этой работе еженедельно принимал лично участие президент России. Это дало свои плоды", - отметил чиновник.

В любом случае, заключил Песков, в каждом отдельном регионе окончательное решение об усилении или снятии "антивирусных" мер принимает его руководитель.

Добавим, по состоянию на 17 сентября в РФ официально известно о 1 085 281 гражданине, заболевшем COVID-19.