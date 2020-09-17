В МО № 72 повторно выберут главу

Муниципальный совет МО № 72 будет вынужден отменить несколько решений, принятых на первом заседании текущего созыва, 25 сентября 2019 года, в том числе - о выборах главы. Соответствующее постановление Фрунзенского районного суда 16 сентября прошло вторую инстанцию и вступило в силу.

С иском об отмене решений выступил депутат местного совета от "Единой России" Игорь Артемьев. В своем заявлении он указал, что первое заседание муниципалов созвала группа депутатов, хотя это должна была сделать избирательная комиссия округа.

Заседание совета МО № 72, на котором рассмотрят вступившее в силу судебное решение, состоится в течение ближайшего месяца. Все это время муниципалитетом будет руководить действующий глава Павел Швец (Партия Роста).

В разговоре с ЗАКС.Ру Швец сообщил, что будет снова выдвигаться на должность главы и ожидает, что совет его поддержит.

Напомним, по итогам сентябрьских выборов Партия Роста получила 15 из 20 депутатских мандатов в МО № 72. Четыре места досталось единороссам, еще один депутат - самовыдвиженец.

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