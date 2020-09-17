Фонд капитального ремонта получил от УФАС штрафы на сумму 2,1 млн рублей

Петербургское управление ФАС сообщило о том, что некоммерческая организация "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" с начала года потратила уже 2,1 млн рублей на штрафы в связи с тем, что систематически отказывается следовать предписаниям ведомства. Два последних по времени 300-тысячных штрафа фонду капремонта выписали накануне.

Эти наказания достались организации за то, что в ходе госзакупок она требовала избыточное количество документов от претендентов на участие в аукционах и, не получив запрашиваемых бумаг, на этом основании отказывала соискателям в праве побороться за контракты. Таким образом были отсеяны компании "УСМР-288 СПб" и "Гранит", впоследствии пожаловавшиеся на действия фонда, который выступал в роли заказчика работ по ремонту крыши и теплоснабжения.

Антимонопольщики предписали фонду капремонту отменить проведение этих аукционов, но к контрольному ведомству снова не прислушались. Отмечается, что все семь скопившихся штрафов по 300 тысяч рублей имеют однотипную природу.