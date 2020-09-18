18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:30

Оксана Пушкина предложила создать открытый реестр педофилов

фото ЗакС политика Оксана Пушкина предложила создать открытый реестр педофилов

Федеральный парламентарий Оксана Пушкина полагает, что в России следует учредить единый открытый реестр вышедших из тюрьмы педофилов, а также организовать систему контроля за ними, информирует РБК.

Она уточнила, что данная инициатива уже обсуждается с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Вопрос стал актуален после резонансного убийства двух девочек в Рыбинске.

В то же время, уверена Пушкина, одним реестром ограничиваться не стоит.

"Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу и как будет организовано это тестирование?" - задается вопросами депутат.

Пушкина полагает, что полиции следует организовать надзор за отсидевшими педофилами - к примеру, снабдив их GPS-браслетами.

Также парламентарий выступила против отмены сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей - данная инициатива находится на рассмотрении Госдумы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:36 Пивоварову присудили очередные 10 суток спецприемника

14:30 СПбГУ ждет помощи инвесторов в строительстве общежитий на Васильевском острове

14:03 Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест

13:38 ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

13:30 Победителем конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" стало бюро "Студия 44"

13:18 Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

13:12 Муниципал: На главу МО "Дачное" завели административное дело

13:05 В ЗакСе обсудили проблему "плохих" кальянных

12:56 Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

12:56 Муниципал: На публичных слушаниях одобрили снятие с депутатов МО "Дачное" ограничений на пропуск заседаний

12:53 Дмитриева ждет от Эргашева ответов на вопросы о второй волне коронавируса

12:28 Лидеры фракций СР и ЛДПР попросят Путина отменить трехдневное голосование

12:22 "Коммунисты России" предлагают номинировать Брежнева на Нобелевскую премию

11:59 У стен Смольного потребовали ремонта Военной улицы

11:57 Володин предложил Бундестагу изучить участие немецких спецслужб в деле с отравлением Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru