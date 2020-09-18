Коронавирус подтвердился у ещё 5905 россиян: плюс 206 - в Петербурге

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у ещё 5905 россиян - это наивысший суточный прирост с 20 июля, уведомили в оперативном штабе.

Наибольшее количество заболевших - в Москве, где количество зараженных за последние 24 часа достигло 805 человек (накануне их было 730). В Петербурге COVID-19 подтвердился у 206 местных жителей, в Ростовской области - плюс 172 случая, в Московской - +165, в Нижегородской - +161.

Погибли ещё 134 человека, в том числе 19 - в Петербурге, 11 - в Кемеровской области, 10 - в Свердловской, 8 - в Москве.

С начала пандемии инфекцию подхватили 1 091 186 россиян, из них 19 195 - скончались, более 901 тысячи - излечились.