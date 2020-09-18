Комитет по законодательству ЗакСа поддержал "балконную амнистию"

Проект закона, который разрешает петербуржцам не демонтировать остекление лоджий и балконов, произведенное до 11 января 2020 года, рекомендовали для рассмотрения Заксобранием города. В пятницу, 18 сентября, инициативу, подготовленную "Единой Россией", поддержал комитет по законодательству, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В январе 2020 года в Петербурге начали штрафовать на 5 тысяч рублей за самовольное остекление. Основанием стал вступивший в силу закон городского правительства. В ЗакСе оперативно приняли свою инициативу, запрещающую подобное административное наказание в случае, если остекление произвели до вступления в силу закона Смольного.

Однако управляющие компании вместо штрафов начали выносить собственникам жилья предписания о необходимости демонтировать самовольно установленное стекло, отметил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Единороссы подготовили новый документ, запрещающий и такую практику.

С критикой проекта закона выступили представители Фонда капитального ремонта и комитета по градостроительству и архитектуре. Начальник отдела административных правонарушений КГА Роман Попов признался, что опасается за архитектурный облик города в случае вступления в силу представленной в ЗакСе инициативы. Он предложил найти альтернативный вариант решения проблемы, например, предусмотреть комплексное остекление лоджий и балконов программой капитального ремонта. Представители Фонда капремонта поддержали эту идею.

На заседании комитета по законодательству выступили несколько представителей правлений ТСЖ и ЖСК. Один из них, Алексей Харитонов предложил вывести из-под административной ответственности дома, не относящиеся к объектам исторического наследия.

- Если хрущевки и так хотят сносить, значит их облик никакой ценности не представляет, - рассудил Харитонов.

Проект закона единороссов поддержали и представители других фракций. Например, Александр Егоров из "Справедливой России" напомнил КГА об "архитектурных ошибках", появившихся в городе в последние годы.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.