Штормовой ветер в Петербурге повредил деревья и крыши

Ночь на 18 сентября в Петербурге прошла в условиях крайне сильного ветра, из-за чего специалисты насчитали по меньшей мере восемь поваленных деревьев. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС.

"Пожарно-спасательными частями совершено 10 выездов: восемь на падение деревьев, два - по угрозе падения элементов кровли. Пострадавших нет", - расскказали в спасательной службе.

В настоящее время вода в Финском заливе поднялась на 74 см. В свою очередь, ветер в прибрежных районах достигает 17 метров в секунду и, как предполагается, сохранится на этом уровне. Метеорологи связывают непогоду с "визитом" циклона, в наибольшей степени проявившего себя на территории Финляндии.

Ровно неделю назад в городе наблюдались похожие явления. Правда, счет поваленным деревьям шел уже на сотни. Особенно в комитете по благоустройству переживали из-за клена, упавшего возле Русского музея.