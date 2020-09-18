Володин предложил Бундестагу изучить участие немецких спецслужб в деле с отравлением Навального

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что Бундестагу следует выяснить роль спецслужб ФРГ в ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Накануне он назвал происходящее, в том числе - подозрения Германии и других стран в ЕС в отравлении "Новичком", спланированной акцией против РФ.

"Предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Чиновник уверен, что странам Запада - "если для них существует демократия" - следует незамедлительно принять меры ответственности "в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения".

Днем ранее, напомним, депутаты Европарламента приняли критическую резолюцию в отношении РФ в связи отравлением Навального. Они призвали усилить антироссийские санкции и учредить европейский "акт Магнитского".

Напомним, Навальный находился в медикаментозной коме с 20 августа по 7 сентября. Ему резко стало плохо на борту рейса, следовавшего из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Проведя ряд исследований, немецкая сторона отчиталась, что, согласно полученным результатам, Навального отравили боевым нервно-паралитическим токсином из группы ядов "Новичок". Позднее к аналогичным выводам пришли независимые лаборатории Швеции и Франции.