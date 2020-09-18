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12:56

На публичных слушаниях одобрили снятие с депутатов МО "Дачное" ограничений на пропуск заседаний

фото ЗакС политика На публичных слушаниях одобрили снятие с депутатов МО "Дачное" ограничений на пропуск заседаний

Глава муниципального образования "Дачное" Вадим Сагалаев сообщил ЗАКС.Ру, что на прошедших 17 сентября публичных слушаниях одобрили исключение из Устава нормы о лишении мандата депутата за пропуск пяти заседаний совета. Он добавил, что инициативная группа местных жителей выступила с предложением не исключать данный пункт из документа. Однако большинство людей проголосовало все же за то, чтобы положение убрать, уточнил Сагалаев.

По его словам, в федеральном законодательстве прописаны причины, по которым муниципальный депутат может лишиться мандата (Федеральный закон №131). Там нет пункта о пропуске заседаний, пояснил глава МО. 

Как следует из видеозаписи с публичных слушаний на сайте "Активатика", против изменений проголосовало семь человека, а за них - 16. Окончательное решение остается за советом муниципального образования. Его заседание пройдет 30 сентября, сообщил Сагалаев. 

 

София Саттарова

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