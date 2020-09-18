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Муниципал

13:12

На главу МО "Дачное" завели административное дело

фото ЗакС политика На главу МО "Дачное" завели административное дело

Прокуратура Кировского района сообщила, что завела дело об административном правонарушении на главу МО "Дачное" Вадима Сагалаева. По информации ведомства, муниципалитет ведет "активную переписку" с жительницей округа, которая неравнодушна к вопросам благоустройства. На одно из своих обращений она не получила полного ответа, заявила прокуратура.

"В одном из обращений женщина просит сообщить, какие работы исключены из адресной программы по благоустройству на 2020 год в связи с сокращением бюджетных средств, а также выложить на сайт муниципального образования обновленную программу. Проверка показала, что заявитель не получил ответ по существу поставленных вопросов", - сообщила пресс-служба ведомства. 

Сейчас в отношении главы муниципалитета возбуждено дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП), уточнила прокуратура. По этой статье грозит штраф в 5-10 тысяч рублей. 

Сагалаев рассказал ЗАКС.Ру, что давал свои пояснения правоохранительным органам. По его словам, жительница присылает в муниципалитет очень много обращений.

- У нее постоянно идут обращения, это вал обращений. У меня половина совета только и работает над ответами на ее обращения, - заявил Сагалаев.

При этом, по его мнению, муниципалитет в полном объеме ответил на обращение жительницы. Как ее зовут, глава МО вспомнить не смог. 

София Саттарова

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