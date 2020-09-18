Эргашев поведал о симптомах, наблюдаемых после вакцинации препаратом от COVID-19

Первую партию вакцины от COVID-19 распределят между медиками, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, известил вице-губернатор Олег Эргашев. На следующем этапе планируется вакцинация педагогов.

Поведал чиновник и о первых симптомах, которые могут возникать после приёма препарата.

"Действительно, после вакцинации существует лёгкий гриппозный синдром. Бывает ломота, повышение температуры. Тем не менее каждый, кто получил эту вакцину, будет осмотрен врачами", - цитирует Эргашева 78.ru.

Первую партию вакцины "Спутник V", напомнил также вице-губернатор, уже доставили в городскую больницу №40.

"Она [вакцина] должна находиться в определённых условиях, в термоконтейнерах с температурой не менее 18 градусов, где отработана цепочка оказания вакцинирования, где есть определённые специалисты, которые прошли обучение", - заключил Эргашев.

Первая партия вакцины прибыла в город на Неве 15 сентября.

Петербург получил первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" 15 сентября.

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