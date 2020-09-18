Антимонопольщики выступили против отмены Комтрансом части маршруток

Сотрудники петербургского управления ФАС, рассмотрев жалобу компании-перевозчика ООО "5 парк" на действия чиновников Смольного, вынесли предупреждение комитету по транспорту. Суть конфликта в том, что в июле комитет запретил компании обслуживать ее маршруты К-1Мега и К-2Мега, которые возят горожан от станции метро "Парнас" до популярного торгово-развлекательного центра и обратно. При этом, по мнению антимонопольщиков, ничем убедительным закрытие маршрутов не мотивируется, а отсылки к опасности распространения коронавируса несостоятельны. Более очевидным УФАС представляется возникшее после запрета двух маршрутов неравенство и сокращение конкуренции на рынке перевозчиков. Отмечается также, что распоряжение комтранса утратило силу еще в начале августа.

"В этом конкретном случае наше предупреждение должно предостеречь городские органы власти от принятия в условиях пандемии нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию на любых рынках", - прокомментировал позицию ведомства его руководитель Вадим Владимиров.

Теперь до 15 октября комитет по транспорту должен будет позволить работать маршруткам К-1Мега и К-2Мега и еще 25 маршрутам, по его распоряжению закрытых летом.