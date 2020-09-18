Из управления МВД в Петербурге злоумышленник выпустил служебных собак

Главное полицейское управление Калининского района днем 18 сентября стало местом для необычной сцены: неизвестный злоумышленник смог проникнуть на территорию и высвободить из вольера служебных собак, передает ТАСС. Дальнейший маршрут мужчины пока неизвестен.

"[Неизвестный гражданин] из хулиганских побуждений открыл вольер со служебными собаками. Сразу после этого мужчина покинул служебную территорию, а две собаки из вольера убежали", - рассказал собеседник. представляющий ведомство.

Одна из собак вскоре нашлась, а вторую продолжают искать - как и ее "освободителя". Руководство полицейского главка инициировало служебную проверку и вскоре решит вопрос о возбуждении уголовного дела.