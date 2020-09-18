В центре Петербурга открывается выставка, посвященная истории МО "Гражданка"

На площадке петербургского Союза художников на Большой Морской улице 22 сентября откроется для посетителей выставка под названием "Гражданка - пространство и время", придуманная одноименным муниципалитетом и получившая одобрение и поддержку со стороны городского комитета по культуре. Выставка стала одним из мероприятий, проводимых в рамках празднования двухсотлетия Общества поощрения художеств.

Над проектом в течение неполного года работало свыше 30 художников, создавших более сотни оригинальных работ. Авторы ностальгируют по "тихой, зажиточной, размеренной" действительности северного района 1970-80-х годов - по тем временам, когда он активно застраивался.

"Как сохранить для потомков след 60 лет жизни? Как передать то, что невозможно музеефицировать? Это и стало главной задачей проекта "Гражданка – пространство и время"", - отмечают организаторы.