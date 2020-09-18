Митянина подписала соглашение о взаимодействии со Смольным

В рамках федерального проекта "Качество детства" детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина и губернатор Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве, говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка. Одна из декларируемых целей сотрудничества - совершенствование "детского" законодательства и правового информирования.

Предполагается, что различные органы городской власти будут посвящать омбудсмена в свои данные, касающиеся детей и хранящиеся в ведомственных информационных системах.

"В компетенцию Уполномоченного будет входить анализ поступивших деперсонифицированных данных в сфере образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, молодежной политики, безопасности, труда и занятости, физической культуры, формирование отчетов в области детства и направление их в соответствующие органы для принятия оперативных мер реагирования", - говорится в сообщении.

Результатами совместной работы чиновники совместно с Митяниной будут делиться с федеральным детским омбудсменом.

К программе "Качество детства" уже подключились петербургские управления полиции и Следственного комитета. Ожидается, что свой вклад в проект в обозримом будущем внесут МЧС и даже ФСИН.

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