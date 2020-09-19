В России выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 6 065 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии заболели 1 097 251 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число умерших от коронавируса возросло до 19 339 человек, 144 случая добавлено в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 212 человек, всего известно о 40 517 заболевших жителей города. 18 человек за последние сутки признаны умершими от болезни, всего, по официальным данным, насчитывается 2 762 умерших петербуржцев. В Ленобласти заразился 51 житель, всего за время эпидемии заболели 7 519 жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 14 138 человек (+78), в Архангельской – до 12 290 (+97), в Коми – до 7 432 (+73). В Псковской области всего заболел 5 091 человек (+34), в Новгородской – 4 832 (+29), в Вологодской – 4 134 (+44). В Калининградской области в статистику внесен 3 941 заболевший (+35), в Карелии – 3 610 (+23), в НАО – 324 (0).