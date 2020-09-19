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11:51

"Водоканал" восстановит пять фонтанов в Петербурге до конца года

фото ЗакС политика "Водоканал" восстановит пять фонтанов в Петербурге до конца года

ГУП "Водоканал Петербурга" до конца 2020 года восстановит пять городских фонтанов, сообщили в Смольном.

Фонтаны будут восстановлены в рамках программы по реконструкции, сформированной до 2024 года. Пока ремонтируют фонтан у дома 41 по Лермонтовскому проспекту, фонтаны у домов 207 и 224 на Московском проспекте и фонтан на Академическом проспекте в Пушкине. Работы, которые нужно выполнить для восстановления первого фонтана, в Смольном сопоставили со строительством нового сооружения. В числе прочего планируется установить художественную подсветку струй.

В 2021 году планируется восстановить еще семь фонтанов: на Московском проспекте, 165, на Каменноостровском проспекте, 32, на улице Щербакова, 4/18, в Шушарах, на Английском проспекте, 13, на Лесном проспекте, 61, на Румянцевской площади, 2. Всего в Петербурге работают 60 фонтанов.

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