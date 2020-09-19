Мишустин поздравил Федерацию независимых профсоюзов России с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции поздравил участников торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России с 30-летием, передает ТАСС.

Мишустин отметил сотрудничество с профсоюзами в период эпидемии коронавируса и напомнил, что совместно с ними были обеспечены социальные и трудовые гарантии россиянам на фоне ограничений. Он заявил, что значительный вклад внесли около 20 тысяч профсоюзных волонтеров и попросил передать им "слова искренней благодарности".

Премьер заявил, что мнение профсоюзов – это "важный аргумент при разработке ключевых программ и проектов государственного масштаба". "Эти предложения ложатся в основу многих поправок в действующее законодательство, направленных на защиту трудовых прав людей, повышение качества их жизни", - сказал Мишустин.

По его словам, профсоюзы, "сохраняя независимость своих позиций, работают в контакте с органами власти, работодателями и общественностью, действуют в интересах людей и добиваются перемен". Мишустин пожелал профсоюзам успехов, здоровья и "всего самого наилучшего".