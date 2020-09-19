"Ясная дорога, хоть и неблизкая": Навальный рассказал, как он восстанавливается после отравления

Политик Алексей Навальный в своем Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, как проходит его восстановление после отравления. По его словам, "это уже ясная дорога, хоть и неблизкая".

По словам Навального, еще недавно он "не узнавал людей и не понимал, как разговаривать", но сейчас он "парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице".

"Но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - рассказал Навальный.

"Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - заключил политик.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.