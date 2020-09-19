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15:35

Парки и скверы в центре Петербурга закрывают из-за штормового ветра

фото ЗакС политика Парки и скверы в центре Петербурга закрывают из-за штормового ветра

Комитет по благоустройству закрывает ряд садов и скверов в центре Петербурга из-за штормового ветра, сообщили в Смольном.

По прогнозу, в течение дня порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 17 м/с. Из-за этого комитет принял решение пока закрыть зеленые зоны для посещения.

В Смольном напомнили о мерах предосторожности: при сильно ветре стоит отложить прогулки по паркам и не парковать машины под деревьями. В результате предыдущего урагана 10-13 сентября ветер повалил 563 дерева на подведомственных комитету территориях, из них 62 упали на проезжую часть и тротуары.

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