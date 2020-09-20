СМИ: В Петербурге за драку задержали "жемчужного прапорщика"

Бывший сотрудник петербургской полиции Вадим Бойко, известный как "жемчужный прапорщик", накануне вечером был задержан в Красногвардейском районе, пишет "Фонтанка". Основанием для временного лишения свободы стала потасовка с его участием. Причем напал он на более молодого оппонента, работающего в МВД.

Как стало известно изданию, Бойко "оформили" по административной статье о хулиганстве, а в ближайшее время решится вопрос о привлечении его и к уголовной ответственности.

Всероссийскую известность экс-полицейский приобрел летом 2010 года во время несанкционированной акции "Стратегия-31", проводившейся у Гостиного двора. Бойко методично орудовал дубинкой в ходе разгона собравшихся десятков протестующих. В интернет просочилась видеозапись, на которой он, держа за волосы спойоно стоящего молодого человека, бьет его спецсредством по голове и устрашающе спрашивает у толпы: "Хорьки, кому еще?".

Инцидент обернулся для "жемчужного прапорщика" увольнением из органов и условным сроком за превышение полномочий.