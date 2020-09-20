Коронавирус подхватили еще 6148 россиян

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал официальные данные о заражении россиян коронавирусной инфекцией нового типа в течение последних 24 часов. С утра прошлого дня распространенный диагноз зарегистрировали еще у 6 148 соотечественников. На первом месте, как и прежде, оказалась Москва (+860), за ней следуют Петербург (+214) и Московская область (+188).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 79 человек с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени смогли 2 895 пациентов.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили более чем у миллиона человек, а не смогли излечиться и умерли 19 418 зараженных. Россия продолжает занимать четвертую строчку в рейтинге государств, пострадавших от распространения заразы, ставшей одним из главных символов года. Впереди РФ находятся только США, Бразилия и Индия.