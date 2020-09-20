Миронов заступился за петербургские граффити

Лидер справедливороссов Сергей Миронов публично осудил практику петербургских чиновников, заключающуюся в борьбе с различного рода произведениями уличного искусства, которые появляются на зданиях и стенах. Политик выразил солидарность с художниками, сфотографировавшись у портрета киноактера Сергея Бодрова, который украшает собой трансформаторную будку на площади Александра Невского. Миронов выступает против позиции ГАТИ, которая требует стереть все рисунки с такого рода объектов.

"Это действительно высокохудожественное произведение. И кому будет польза и радость, если вместо всенародно любимого актера люди снова будут видеть унылую стену? Граффити давно стали явлениемсовременного искусства, и власти многих городов сотрудничают с художниками, выделяя места для их работ. Это хороший пример и для Петербурга. Творчество лучших уличных художников может приносить пользу нашему городу, а не становиться источником конфликтов", - цитирует его слова личная пресс-служба.

Ситуация видится ему проявлением лицемерия и "двойных стандартов", поскольку, в его представлении, Петербург сильно страдает от постоянно появляющейся рекламы запрещенных веществ, искоренить которую у чиновников не получается.

Напомним, что ко дню рождения поэта Иосифа Бродского в мае коммунальщики закрасили его праздничный портрет на одном из домов в центре города, что вызвало волну возмущения в обществе.