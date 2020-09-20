Петербург впервые принимает Международную математическую олимпиаду

61 Международная математическая олимпиада открылась в Петербурге, что явилось ее первым в истории "визитом" во второй по населению мегаполис страны, сообщила пресс-служба Смольного. В этом году мероприятие из-за пандемии коронавируса проводится в онлайн-формате. Участвует в нем 622 школьника.

"Это большая честь для Петербурга, который славится своей математической школой", - оценил событие губернатор Александр Беглов.

Главный чиновник города напомнил о богатых традициях физико-математических учебных заведений Петербурга и регулярных серьезных достижениях их выпускников. Кроме того, Беглов признал, что главным товаром в современной экономике следует считать именно "мозги", и они у города есть.

"И здесь не обойтись без математики, которая считается основой, царицей всех наук. Математика сокращает расстояния, объединяет народы и континенты. Позволяет людям говорить на одном языке", - рассудил губернатор.

В 2022 году Петербург также примет Международный конгресс математиков.

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