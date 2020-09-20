Школьников в Горелово кормят завтраками вместо обедов

Жители Горелово жалуются на то, что новое законодательство, касающееся бесплатного питания для школьников, в единственной на всю округу школе №391 соблюдается лишь формально и частично, сообщает паблик "Петербургский гражданин". Дети, которые учатся во вторую смену, согласно правилам СанПина, должны получать не завтрак, а обед, однако этого не происходит. Между тем, разница в калорийности и цене между этими двумя "перекусами" налицо: если завтрак рассчитан на 61 рубль, то обед составляют из расчета на 106 рублей.

Проблемой, в частности. заинтересовалась муниципальный депутат МО "Горелово" Юлия Лебедева. Вскоре родителям открылась причина сложившейся практики, противоречащей правилам.

"Выяснилась удивительная вещь. Кормить детей гореловской школы, которые учатся во вторую смену, обедом нельзя, потому что "официально" в Петербурге второй смены нет. Ну, как в анекдоте: *опа есть, а слова нет", - говорится в тексте поста.

Все в том же Красносельском районе, на территории которого располагается Горелово, на минувшей неделе проводил инспекцию депутат ЗакСа Евгений Никольский, проверявший обеспечение детей бесплатным питанием, и не нашел, к чему придраться. Примечательно, что 391 школу он тоже посетил.

Напомним, что о необходимости обеспечить всех учащихся младших классов хотя бы раз в день бесплатным питанием президент Владимир Путин объявил в своем послании к Федеральному собранию 15 января. Тогда же впервые была анонсирована конституционная реформа.

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