В Петербурге появится радиологический центр за 4 млрд рублей

Российское правительство выделит почти 4 млрд рублей на возведение радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова в Петербурге: соответствующее постановление подписал руководитель кабмина Михаил Мишустин.

Строительство медицинского комплекса должно начаться уже в текущем году. Медучреждение будет оснащено оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний, а также коечным фондом для радионуклидной терапии.

В центре откроют научно-образовательный центр для обучения специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

Планируется, что первых пациентов комплекс примет в 2024 году.