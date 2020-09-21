В петербургские аптеки поступил препарат от коронавируса

Препарат "Арепливир" от COVID-19 поступил в российские аптеки, уведомил ТАСС гендиректор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

По словам предпринимателя, лекарство заказали представители всех крупных аптечных сетей и дистрибьюторов.

Ранее стала известна стоимость "Арепливира": цена его розничной реализации выше МРОТ - 12 320 рублей.

Также сегодня "на вооружение" аптек поступит препарат "Коронавир" - он будет стоить от 11,5 тысяч рублей.

Создатели "Арепливира" обещают, что он блокирует размножение вируса в клетках. Его действующим веществом является фавипиравир, давно используемый в Японии для лечения гриппа.

Ранее Институт здоровья Фуджита провел независимое клиническое испытание препарата на 89 добровольцах и не обнаружил доказательств его пользы, добавили в "Новой газете".