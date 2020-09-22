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10:55

В России выявили еще 6 215 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 211

фото ЗакС политика В России выявили еще 6 215 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 211

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 215 новых случаев заражения коронавирусом, всего известно о 1 115 810 заболевших за все время эпидемии с марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За весь период умерли, по официальным данным, 19 649 зараженных коронавирусом, из них 160 внесены в статистику за последний день.

В Петербурге заразились еще 211 человек, число заболевших в городе возросло до 41 151. За день в статистику внесли 25 летальных исходов от коронавируса в городе, всего умерли, по официальным данным, 2 802 петербуржца. В Ленобласти заболели еще 56 человек, всего за время эпидемии заразились 7 677 жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 14 362 человек (+72), в Архангельской – до 12 562 (+81), в Коми – до 7 662 (+79). В Псковской области всего заболели 5 196 человек (+24), в Новгородской – 4 923 (+32), в Вологодской – 4 256 (+45). В Калининградской области в статистику внесен 4 041 заболевший (+34), в Карелии – 3 659 (+15), в НАО – 325 (0).

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