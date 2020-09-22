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14:15

Смольный призвал учителей сообщать об "экстремистских" постах школьников в соцсетях

фото ЗакС политика Смольный призвал учителей сообщать об "экстремистских" постах школьников в соцсетях

Комитет по образованию разослал в школы документ, согласно которому учителя должны выявлять "экстремистов" среди учащихся в соцсетях и сведения о "подозрительных сообщениях" передавать правоохранителям, документ, в частности, опубликовал шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге Валерий Нечай в Telegram.

Согласно документу, "в рамках мониторинга" соцсетей учащихся учителя должны замечать подозрительные сообщения, делать их скриншоты, составлять служебную записку на имя директора, а директор, в свою очередь – в районный отдел образования и в полицию. Речь идет о постах с призывами к насилию, с публичным оправданием терроризма, призывам к свержению конституционного строя, возбуждение ненависти, оправдание нацизма, участии в экстремистских организациях, а также с травлей сверстников, которая может привести к стрельбе в школе.

В комитете по образованию подтвердили, что письмо подлинное, но назвали "ложным выводом" говорить о том, что петербургских учителей обязывают следить за учениками в соцсетях и докладывать о проявлениях экстремизма или терроризма. Чиновники подчеркнули, что не обязывают учителей мониторить соцсети учеников, но поскольку те часто контактируют со школьниками через интернет, то скорее заметят сомнительные посты.

"Учитель, в первую очередь, постарается решить проблему педагогическими методами - поговорит с ребёнком, его родителями, выяснит, что стало причиной той или иной публикации, попробует объяснить, почему так делать не стоило. Но может сложиться ситуация, когда педагогические методы не дают результата. Или, например, распространением информации занимается не сам ребенок, а третьи лица. В этой ситуации у педагогов возникают вопросы о том, как следует поступить. Направленный в образовательные учреждения документ отвечает именно на эти вопросы, а также разъясняет, какая именно информация может считаться содержащей признаки проявления экстремизма или терроризма", - заявили в комитете.

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