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16:40

Петербургский военком желает рекламировать в метро осенний призыв

фото ЗакС политика Петербургский военком желает рекламировать в метро осенний призыв

В петербургском метрополитене могут появиться агитационные материалы о призыве на воинскую службу. Об их размещении губернатора Александра Беглова попросил военный комиссар города Сергей Качковский на заседании регионального правительства 22 сентября.

Военком посетовал на то, что не все районы Петербурга смогли выполнить норму весеннего призыва, хотя в целом по городу результат оказался приемлемым. По словам Качковского, некоторым призывникам не удалось вручить повестку из-за коронавируса.

- Призывники отсутствовали по месту регистрации или временного пребывания, под предлогом самоизоляции и в связи с распространением новой коронавирусной инфекции отказывались прибывать на призывные пункты, - заявил военком.

Качковский попросил включить себя в оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Беглов дал на это согласие. Также военком заявил о необходимости инициировать изменение в закон о полиции, чтобы полицейские смогли заниматься розыском уклоняющихся от срочной службы.


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