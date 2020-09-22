Минюст подал иск в ВС РФ о ликвидации партии племянника Путина "Народ против коррупции"

Министерство юстиции обратилось с иском в Верховный суд о ликвидации партии "Народ против коррупции", главой которой является племянник Владимира Путина Роман, информирует "МБХ медиа", ссылаясь на картотеку дел ВС РФ.

В пресс-службе судебного органа пояснили, что заявление пока не принято к производству, заседание ещё не назначено.

Советник председателя политорганизации Иван Кузнечик в разговоре с изданием сообщил, что "не в курсе дела".

Ранее стало известно, что до конца текущего года в РФ могут ликвидировать четыре партии, в числе которых - "Народ против коррупции". По закону, партию должны упразднить, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, партия должна выполнить хотя бы одно условие: ее кандидаты должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

Не выполнили эти требования "Народ против коррупции", "Национальный курс", Российская партия садоводов и Родная партия.