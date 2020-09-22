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22 сентября, 19:08

Смольный продлил перчаточно-масочный режим на транспорте

фото ЗакС политика Смольный продлил перчаточно-масочный режим на транспорте

Петербургские власти пролонгировали срок действия перчаточно-масочного режима в общественном транспорте вплоть до 11 октября, информирует пресс-служба Смольного.

Так, пассажиры, путешествующие в метро и автобусах, обязаны будут при входе иметь при себе средства индивидуальной защиты.

В комитете по транспорту напомнили о постановлении правительства Северной столицы от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции", согласно которому гражданам в общественных местах необходимо присутствовать в СИЗ.

Перчаточно-масочный режим был установлен в конце апреля 2020 года в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.

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