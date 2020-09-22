Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о новом способе формирования кабмина

Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы проект закона, устанавливающего новый способ формирования состава правительства, сообщил в разговоре с РИА "Новости" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно предложенной президентом инициативе, глава государства должен будет внести в нижнюю палату федерального собрания кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность.

У Госдумы, в свою очередь, будет неделя на рассмотрение кандидатур главы кабинета министров, вице-премьеров и министров. На премьера возлагается персональная ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.

Кроме того, согласно законопроекту, президент сможет освободить от должности любого из членов кабмина, в том числе премьер-министра, без предварительного роспуска правительства.

Также в президентской инициативе имеются предложения по развитию поправок к Конституции, изменению состава КС РФ, ФСБ, СВР, прокуратуры и уполномоченного по правам человека в России. Коррективы пока не опубликованы на сайте нижней палаты парламента.