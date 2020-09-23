Алексея Навального выписали из стационара клиники "Шарите"

Врачи берлинской клиники "Шарите" выписали из стационара политика Алексея Навального, сообщили представители клиники.

По словам медиков, состояние здоровья Навального достаточно улучшилось для выписки. Они напомнили, что политик находился на лечении 32 дня, из которых 24 провел в реанимации. Врачи полагают, что полное выздоровление Навального возможно, но подчеркивают, что еще рано оценивать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления.

Навальный впал в кому 20 августа, когда ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он провел в больнице Омска, затем его перевезли в немецкую клинику. 7 сентября политик начал приходить в себя, еще спустя неделю его отключили от аппарата ИВЛ.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.