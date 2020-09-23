Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти по 6 тысяч в день

В России за минувшие сутки выявлено 6 431 новый случай заражения коронавирусом, всего за время эпидемии, по официальным данным, заболели 1 112 241 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Выздоровели из общего числа, по данным штаба, 923 699 человек.

Число летальных исходов возросло до 19 799, из них 150 включены в статистику за последние сутки. Из этих 150-ти умерших 15 признанных скончавшимися от коронавируса – петербуржцы.

В Петербурге заболели еще 208 человек, всего в городе известно о 41 359 заболевших, из которых 28 141 человек уже выздоровел. В Ленобласти прибавилось 55 зараженных, в общей сложности заболели 7 732 человека, из которых 5 408 победили болезнь.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 14 435 человек (+73), в Архангельской – до 12 653 (+91), в Коми – до 7 740 (+78). В Псковской области всего заболели 5 219 человек (+23), в Новгородской – 4 953 (+30), в Вологодской – 4 300 (+44). В Калининградской области в статистику внесены 4 079 заболевших (+38), в Карелии – 3 702 (+43), в НАО – 327 (+2).