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Муниципал

23 сентября, 19:07

Мундепы МО "Гражданка" решили не передавать полномочия ИКМО территориальному избиркому

фото ЗакС политика Мундепы МО "Гражданка" решили не передавать полномочия ИКМО территориальному избиркому

Муниципальные депутаты МО "Гражданка" на заседании совета 23 сентября решили не передавать полномочия избирательной комиссии муниципалитета территориальному избиркому №37, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа Вадим Сафонов. Он рассказал, что против проголосовало 12 человек.

По словам депутата, в совет поступило письмо от главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко с инициативой о возложении компетенций ИКМО на ТИК. Сафонов рассказал, что его коллеги от предложения Горизбиркома, потому что не хотят сокращать собственные полномочия. ТИК формируется без участия муниципального образования, в отличии от ИКМО, уточнил мундеп. 

После скандальных муниципальных выборов 2019 года Горизбирком заявил о необходимости увеличить число ТИКов и передать им полномочия ИКМО, так как территориальные избиркомы ГИК контролировать может, а муниципальные – нет. Глава ГИК Миненко направил обращения во все МО Петербурга согласиться на перекладывание компетенций – без соответствующего решения муниципалов Горизбирком не может реализовать задуманное. Новые территориальные избиркомы уже сформированы, а МО все еще передают полномочия своих комиссий.


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