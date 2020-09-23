Совет МО "Гражданка" решил не обращаться к министру внутренних дел России по инциденту с избитым активистом

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов на заседании совета 23 сентября предложил коллегам направить совместное обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить работу петербургской полиции. Причина обращение - нападение на территории муниципалитета на активиста Александра Виноградова, который боролся против незаконной торговли, уточнил депутат. По его словам, полиция Петербурга не приняла никаких мер по поиску нападавших.

Сафонов отметил, что бездействие правоохранительных органов такит угрозу для жителей округа. Он заявил, что местные жители неоднократно обращались в полицию по тем или иным поводам, но не получали необходимой помощи.

Не все муниципальные депутаты МО "Гражданка" согласились с необходимостью обращаться к министру внутренних дел. Ряд мундепов заявили, что для этого требуется получить заявление от самого Виноградова. За предложение Сафонова проголосовало девять из 20 муниципалов.

Депутат сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обойти тех, кто его поддержал, и предложить подписаться под обращением к министру. Если никто не согласиться, он намерен направить письмо в индивидуальном порядке, заявил Сафонов.

Напомним, Виноградова избили 30 августа. Пока он находился в больнице машину активиста сожгли.