Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщают РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на депутатов.

О смерти Агаева от болезни сообщил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин. "Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил", - сказал парламентарий. В то же время депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев скончался от последствий коронавируса. Депутат Сергей Гаврилов отметил, что Агаев был в коме.

Агаеву было 67 лет, он входил в шестой и седьмой состав Госдумы. Он стал первым среди парламентариев Госдумы, кто умер от коронавируса. Всего, по словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инфекцию перенесли порядка 50 депутатов.