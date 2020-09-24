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10:19

Смольный разрешил массовые мероприятия в Петербурге, кроме проводимых "с целью выражения мнений"

фото ЗакС политика Смольный разрешил массовые мероприятия в Петербурге, кроме проводимых "с целью выражения мнений"

Смольный внес поправки в постановление о запрете массовых мероприятий в Петербурге, разрешив проводить конференции, но запрещая – митинги и пикеты, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей администрации губернатора.

По словам представителей Смольного, совершеннолетние петербуржцы могут участвовать в любыъ массовых мероприятиях, – например, в круглых столах, пресс-конференциях, форумах, брифинга – но под запретом остаются "публичные мероприятия". То есть, собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимые с целью "свободного выражения и формирования мнений, выдвижение требований по различным вопросам". Под этот запрет попадают и встречи с депутатами.

Последние изменения в постановление об антикороновирусных ограничениях в Петербурге были внесены 18 сентября.

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