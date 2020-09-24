Александровскую больницу перепрофилировали под приём COVID-больных

Начиная с 28 сентября Александровская больница будет переоборудована под приём больных, зараженных коронавирусной инфекцией, уведомили в комитете по здравоохранению. В стационаре для обозначенных целей будет развернуто 286 койко-мест.

Кроме того, в подразделении Смольного известили, что Городской станции скорой медицинской помощи было дано поручение провести работу по равномерному распределению бригад скорой и оперативному реагированию на сообщения о госпитализации.

Ранее в СМИ появилась информация об очередях у Покровской больницы: в комздраве это объяснили спецификой приёма COVID-больных.

"В больнице 543 койки, в сутки выписывается 40-50 человек и столько же госпитализируется. В приёмном покое недопустимо скопление инфекционных больных, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением врача", - цитирует послание из комздрава "Петербургский дневник".