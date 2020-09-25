РФ собирается возобновить авиасообщение с Грецией с октября

Греческое посольство в Москве поведало о планах возобновить полеты из России в Элладу, информирует РИА "Новости".

"Российская Федерация предложила возобновить авиасообщение с Грецией с 1 октября", - уведомили в диппредставительстве, добавив, что власти двух стран действительно ведут переговоры на данную тему, обсуждая лишь условия соглашения.

Днём ранее туроператоры известили, что авиасообщение между РФ и Грецией могут открыть в начале октября.

Следует добавить, что начиная с 5 сентября Греция санкционировала въезд до 500 россиян в неделю, однако, по информации представителей турбизнеса, квота так и не была выбрана из-за отсутствия прямых рейсов из России.