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13:09

Миронов ждет от правительства регулировки цен на препараты от коронавируса

фото ЗакС политика Миронов ждет от правительства регулировки цен на препараты от коронавируса

Глава фракции справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов положительно оценил действия Федеральной антимонопольной службы, инициировавшей проверку обоснованности цен, которые установлены на препараты от коронавирусной инфекции. При этом депутат ждет от государственных служащих более решительных шагов.

"Полностью одобряем решение ФАС, но после этой проверки свой шаг должно сделать правительство. Необходимо внести препарат в перечень жизненно важных, чтобы контролировать отпускные цены", - цитирует политика его пресс-служба.

По мнению Миронова, лечащиеся от коронавируса в инфекционных больницах вправе рассчитывать на бесплатные лекарства от этого недуга.

"Еще один карантин и локдаун обойдется экономике в разы дороже, чем субсидирование цены одного лекарственного препарата", - развил эсер собственную мысль.

Напомним, что вопросы у федеральных антимонопольщиков вызвала аптечная цена лекарства "Арепливир", которое отпускают за цену, превышающую 12 тысяч рублей.

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