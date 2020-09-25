18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:17

Смольный подтвердил отставку Аблец с поста главы комитета по молодежной политике

фото ЗакС политика Смольный подтвердил отставку Аблец с поста главы комитета по молодежной политике

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об освобождении Юлии Аблец от должности главы комитета по молодежной политике, сообщили в Смольном.

Временно исполняющим обязанности главы комитета назначен первый зампредседателя Богдан Заставный, он приступит к работе с 26 сентября.

Информация об отставке Аблец появилась накануне со ссылкой на источники. Она возглавила комитет по молодежной политике в январе 2019 года, перед этим побеждала в конкурсе "Лидеры России". За год на занимаемом посту Аблец заработала 2,4 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

24 сентября, 19:31 Юлия Аблец покидает комитет по молодежной политике Петербурга

15 сентября, 15:40 Экс-глава комблага Рублевский назначен заместителем гендиректора "Метростроя"

14 сентября, 10:08 Борис Пиотровский стал первым зампредседателя комитета по культуре

7 сентября, 16:34 Врио главы комитета по благоустройству Малинин может стать полноправным главой ведомства

1 сентября, 18:02 В Смольном не ответили, на какой срок и почему Пикалев стал врио

1 сентября, 16:55 Песков опроверг наличие в графике Путина встречи с Бегловым

1 сентября, 16:51 Пикалев оставался врио губернатора Петербурга 28 августа

27 августа, 21:35 Беглов появился в эфире "России 24" и рассказал о готовности школ к 1 сентября

26 августа, 20:46 Пикалёв подписался под документом как врио губернатора Петербурга

24 августа, 11:31 Новым начальником Госстройнадзора Петербурга стал Владимир Болдырев


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:59 Правительство запретило использовать пиротехнику на митингах

19:41 Петербургские справедливороссы предложили повысить "порог брака" для кандидатов

19:17 Смольный подтвердил отставку Аблец с поста главы комитета по молодежной политике

18:53 Муниципал: МО "Светлановское" не удается обезглавить

18:50 Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей передали из Челябинска в Москву

18:26 Госпиталь в "Ленэкспо" готовят к приему пациентов с коронавирусом в октябре

17:58 СК объявил о завершении расследования дела Галяминой по "дадинской" статье

17:27 Кампания "НЕТ" оспорила отказ Верховного суда рассматривать иск о законности голосования по Конституции

16:50 Кабмин одобрил законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума

16:47 Стену памяти погибшим от COVID-19 врачам пока оставят на Малой Садовой

16:31 Умершего от коронавируса депутата Госдумы Агаева похоронили в Чечне

15:47 Плугин обратился к "Зениту" после слов фанатов об отмене праздника из-за силовиков

15:20 СМИ: "Аэрофлот" возобновит полеты в Чехию с 1 октября

14:50 Попытка изъять "Фургаломобиль" закончилась для силовиков применением слезоточивого газа

14:16 КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru