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12:10

В России зафиксировали еще 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 232 - в Петербурге

фото ЗакС политика В России зафиксировали еще 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 232 - в Петербурге

В России за последние сутки выявлено 7 523 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших за все время эпидемии возросло до 1 143 571 заболевшего, из них 940 150 человек уже выздоровели. Число летальных исходов увеличилось до 20 225 человек, из них 169 признаны умершими от коронавируса за минувший день.

В Петербурге прибавилось 232 зараженных, всего заболели 42 030 петербуржцев, из них 28 577 уже вылечились от болезни. Признаны умершими от коронавируса в городе еще 27 человек, всего известно о 2 885 скончавшихся пациентов. В Ленобласти заболели еще 59 человек, всего известно о 7 908 заразившихся жителей региона, 5 488 человек выздоровели.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 14 661 человек (+75), в Архангельской – до 12 963 (+110), в Коми – до 7 960 (+75). В Псковской области всего заболели 5 320 человек (+44), в Новгородской – 5 073 (+41), в Вологодской – 4 435 (+47). В Калининградской области в статистику внесены 4 194 заболевших (+38), в Карелии – 3 826 (+38), в НАО – 330 (+1).

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