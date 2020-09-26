В Кремле анонсировали расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Президент Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, для этого будет организована видеоконференция. Ранее Путин на встрече с избранными главами регионов сообщал о намерении обсудить на заседании президиума Генсовета планы по реализации национальных проектов с учетом экономической ситуации.

Путин отмечал, что из-за эпидемии коронавируса и ее последстви "готовятся уточнения по конкретным параметрам работы", и мнение регионов крайне значимы, поскольку основной массив мероприятий воплощается в жизнь на местах.

"И сейчас объективно потребуется гибкий подход к планированию сроков, к расстановке финансовых ресурсных приоритетов. Но хочу подчеркнуть: суть, смысл, ключевые ориентиры и задачи национальных проектов остаются неизменными. Все, о чем мы говорили раньше, все, о чем мы людям говорили, должно быть, безусловно, выполнено", - сказал Путин.