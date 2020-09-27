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16:07

Беглов: Петербург делает акцент на внутренний туризм

фото ЗакС политика Беглов: Петербург делает акцент на внутренний туризм

Во время пандемии коронавируса туристическая отрасль оказалась в числе самых пострадавших сфер российской экономики, поэтому в первую очередь в Петербурге следует развивать внутренний туризм, уверен градоначальник Александр Беглов.

Соображениями на счет дальнейших перспектив губернатор поделился на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.

"Сейчас она [туристическая отрасль] начинает восстанавливаться. Поскольку границы закрыты, мы делаем акцент на внутренний туризм", - цитирует заявление Беглова "Петербургский дневник".

По словам городского главы, в Северной столице имеется всё необходимое для привлечения туристов, но главное, что имеются специалисты, готовые помочь путешествующим сориентировать в новом пространстве.

"От вас, гидов, зависит, какие знания и впечатления гости увезут из нашего города", - сообщил Беглов участникам встречи.

В ходе дискуссии собравшиеся обсудили нюансы подготовки современных экскурсоводов.

Следует отметить, что самая старшая участница мероприятия - Лидия Мошкова - на протяжении 30 лет работавшая в Городском экскурсионном бюро Ленинграда, в нынешнем году отпраздновала 90-летний юбилей.


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