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9:48

Глава мурманского Минздрава госпитализирован с COVID-19

фото ЗакС политика Глава мурманского Минздрава госпитализирован с COVID-19

Руководитель Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев попал в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", оповестил глава региона Андрей Чибис в ходе заседания областного правительства.

По информации, предоставленной локальным Минздравом, в регионе на данный момент свободны 35% COVID-коек, всего таких - 767, 441 из которых снабжены подачей кислорода, а 87 - аппаратами ИВЛ.

Чибис поручил развернуть дополнительные места для больных коронавирусом и привести региональную систему здравоохранения "в полную боевую готовность" для работы в условиях подъёма заболеваемости как COVID-19, так и сезонными ОРВИ и гриппом.

За прошлую неделю заболеваемость COVID-19 возросла на 0,6%, при этом в Мурманской области стабильно высокими остаются показатели выздоровления. Всего с начала пандемии в регионе инфекцию подхватили 14 738 граждан.

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